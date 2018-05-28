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"Şahane Züğürtler" oyunu Diyarbakır'da sahnelenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 17:40 | Son Güncelleme

"Şahane Züğürtler" oyunu Diyarbakır'da sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın "Şahane Züğürtler" oyunu Diyarbakır'da sanatseverlerle buluşacak.

Haldun Dormen’in yönettiği oyun, 1. Şehir Tiyatroları Festivali kapsamında, yarın saat 21.00'de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelecek.

Oyunda Barış Çağatay Çakıroğlu, Buğra Can Ildırışık, Can Başak, Can Doğan, Ceylan Çete, Çağrı Özgür Hün, Dilay Taşkaya, Hakan Güner, Müge Akyamaç, Onur Şirin, Özgün Akaçça ve Süeda Çil rol alıyor.

Fransız bulvar tiyatrosunun öncülerinden aktör, yazar ve yönetmen Jacques Deval'in 1933'te yazdığı komedi türündeki oyunun konusu kısaca şöyle:

"Rusya'daki devrimden sonra pek çok Rus asilzadesi batı ülkelerine kaçtı. Ouratieff çifti de bu ailelerden biridir. Çar'a ait yüklüce bir serveti de beraberinde getiren çift bu paraya dokunmaz, çeşitli evlerde hizmetçilik ve uşaklık yaparak hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Ancak bu parada herkesin gözü vardır ve Ouratieff çifti parayı korumak için büyük bir gayret içindedir. Neticede, çok büyük bir servete hükmetmekle beraber yoksul bir hayat yaşayan çiftin başına akıl almaz olaylar gelir."

Festivalde, Bodrum, Şanlıurfa, Denizli, Mersin, Antalya ve Alanya Şehir Tiyatroları da sahne alacak.

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