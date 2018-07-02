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Şahdeniz 2'den Türkiye'ye doğalgaz nakline başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 13:12 | Son Güncelleme

SOCAR Başkanı Rovnag Abdullayev: - "TANAP üzerinden ilk ticari gazın teslimatı, Güney Gaz Koridoru'nun hayata geçmesinde önemli bir mihenk taşıdır"

BAKÜ/ANKARA (AA) - Şahdeniz 2 doğalgaz projesi çerçevesinde Türkiye'ye ticari gaz teslimatının başladığı bildirildi.

BP'nin işletmeci olduğu konsorsiyumdan yapılan ortak açıklamada, Şahdeniz 2 projesinin zamanında ve planlanan bütçe dahilinde emniyetli bir şekilde tamamlandığı, Türkiye'ye gaz teslimatının da planlandığı gibi 30 Haziran Cumartesi günü başladığı belirtildi.

Hazar denizindeki Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru'nun başlangıç noktası olan Şahdeniz 2 yatağının yıllık 16 milyar metreküp üretim kapasitesi bulunduğu, Şahdeniz 1 yatağı da dahil olmakla Şahdeniz havzasındaki toplam doğalgaz üretimin yıllık 26 milyar metreküpe ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Başkanı Rovnag Abdullayev, projenin bölge için önemine işaret ederek, "Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) üzerinden ilk ticari gazın teslimatı, Güney Gaz Koridoru'nun hayata geçmesinde önemli bir mihenk taşıdır. Böyle büyük bir projenin zorluklara rağmen, Güney Gaz Koridoru'nun Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye ayaklarını zamanında ve bütçe içinde kalarak koordine edip hayata geçirdik. Şahdeniz 2 platformlarının hem deniz üstü platformları hem destek ünitelerini kapsayan inşaatının Azerbaycan'da SOCAR'ın iştiraklerince tamamlanması, sadece Azerbaycan için değil, tüm bölge için çok büyük bir başarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

BP'nin Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'den sorumlu Bölge Başkanı Gary Jones de 2018'de Türkiye'ye ilk ticari gaz teslimatının yapılmasının bu büyük projenin önemli hedeflerinden biri olduğunu belirtti.

Jones, şunları kaydetti:

"Şahdeniz konsorsiyumundaki ortak girişimcilerimizle ve bölgesel hükümetler ile birlikte çalışarak, bu hedefi, programa uygun şekilde ve bütçe rakamları dahilinde emniyetli bir çerçevede gerçekleştirdik. Bu da yüksek nitelikli projeleri hep birlikte başarıyla sunabileceğimizin bir göstergesidir. İşletmeci olarak BP, Azerbaycan ve tüm bölgede kurmuş olduğumuz uzun soluklu ortaklıklarla birlikte dünya standartlarında bu projeyi gerçekleştirmekten ve Türkiye'deki tüketicilere yönelik taahhütlerimizi yerine getirmekten dolayı çok mutludur. Bu olağanüstü çalışmanın üzerine bir şeyler daha katmak ve Avrupa'ya 2020 yılında gaz teslim etme yönündeki bir sonraki hedefimize ulaşmak amacıyla Azerbaycan hükümeti, SOCAR ve diğer ortak girişimcilerle yakından çalışmayı umuyoruz."

Yaklaşık 28 milyar dolara mal olan ve BP'nin yüzde 28,8 hisseyle işletmeci olduğu Şah Deniz 2'de, Azeri Güney Gaz Koridoru ile SOCAR şirketi toplamda yüzde 16,7, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yüzde 19, Malezyalı PETRONAS yüzde 15,5, Rus LUKOIL yüzde 10 ve İran'ın NICO şirketi de yüzde 10 hisseye sahip bulunuyor.

Şahdeniz 2 yatağından üretilen doğalgaz, Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve Trans-Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridoru ile önce Türkiye'ye, daha sonraki yıllarda da Avrupa'ya nakledilecek.

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British Petroleum güney gaz koridoru Şahdeniz 2 TANAP

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