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Sahibi tarafından aç bırakılan yaralı kurt köpeği, tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 19:37 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da vatandaşların şikayeti üzerine, sahibi tarafından evin bodrum katında aç ve yaralı halde bırakılan kurt köpeği, tedaviye alındı.

Sahibi tarafından aç bırakılan yaralı kurt köpeği, tedaviye alındı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da vatandaşların şikayeti üzerine, sahibi tarafından evin bodrum katında aç ve yaralı halde bırakılan kurt köpeği, tedaviye alındı.
Bozkurt ilçesinde, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne (DKMP) sahibinin bakımını ihmal ettiği, aç bıraktığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaraları olan bir köpeğin bulunduğu ihbar edildi. İhbar üzerine harekete geçen DKMP Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ile Bozkurt ilçesi acil müdahale ekibi kısa sürede olay yerine ulaştı. DKMP Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen incelemenin ardından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince yaralı köpeğe el koyarak tedavilerinin ve bakımlarının yapılması için Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evine nakletti. Yaralı köpek, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevince sahiplendirilecek. Köpek sahibi hakkında ise, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14/a maddesi gereğince DKMP Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

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