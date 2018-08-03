İSTANBUL (AA) - sahibinden.com, yapay zeka teknolojisiyle "Fotoğraftan Araç Tanıma" özelliğini kendi mobil uygulamaları üzerinden sundu.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, ayda 44 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren sahibinden.com, Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirdi.

sahibinden.com, Ar-Ge merkezinde Türk mühendisler tarafından geliştirilen teknoloji çözümü ve altyapı yatırımları sayesinde hayata geçirilen yapay zeka teknolojisiyle "Fotoğraftan Araç Tanıma" özelliğini kendi mobil uygulamaları üzerinden kullanıcılarına sundu.

Kullanıcılara büyük kolaylık sağlayan bu özelliğe sahibinden.com uygulamasındaki “Araç Arama” ikonuna tıklayarak ulaşılabiliyor. Kullanıcılar, ilgilendikleri aracın fotoğrafını çektikten sonra "Fotoğraftan Araç Tanıma" özelliği; aracın marka, model ve yıl bilgilerini bularak, milyonlarca ilanın arasından aynı özellikteki tüm araç ilanlarını hızlı ve kolay bir şekilde kullanıcının ekranına getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com İş, Servis ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer, "Ar-Ge merkezimizde, makine öğrenimi ile geliştirdiğimiz yapay zeka teknolojisini, Türkiye'mize sunmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Kullanıcılarımız bu özellik sayesinde ilgilendikleri araçlara ait ilanları keyifli bir deneyim sonucunda çok daha hızlı bir şekilde keşfedebilecek. sahibinden.com iOS ve Android uygulamalarının son versiyonlarını indiren kullanıcılar, bu teknolojiden hemen faydalanmaya başlayabilecek." ifadelerini kullandı.

