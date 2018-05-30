Sahibinin aç ve susuz bıraktığı köpeklere el konuldu

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sahibi tarafından aç ve susuz bırakılarak direğe bağlı halde sıcak havada açıkta tutulan 2 köpeğe el konuldu. Köpekler, hayvan barınağına tedavileri yapılmak üzere teslim edildi.
Tarsus ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'nden vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri ile Milli Parklar görevlileri, ihbarda verilen adrese gitti. Görevliler, Alifakı Mahallesi kırsalında sahibi tarafından 2 köpeğin aç ve susuz bırakılarak direğe bağlı halde sıcak havada açıkta tutulduğu belirlendi. 2 köpeğe, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanun'un 14 ve 24'ncü maddesi gereği zabıta ekipleri ve Milli Parklar görevlileri tarafından el konularak, Tarsus Geçici Hayvan Barınağına tedavileri yapılmak üzere teslim edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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