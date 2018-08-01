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Sahibinin şiddet uyguladığı köpek koruma altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 00:57 | Son Güncelleme

Manisa'da sahibi tarafından işkence gören köpek koruma altına alındı, köpeğe işkence eden kişiye ise idari para cezası uygulandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sahibi tarafından işkence gördüğü tespit edilen köpek koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şubesi Müdürlüğü, sosyal medyada, bir köpeğin sahibi tarafından işkenceye maruz kaldığına dair görüntülerin yer aldığı videolar üzerine hayvanı koruma altına almak için çalışma başlattı.

İşkence gören köpek, ekiplerce alınarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Şiddet uygulayan kişiye ise 625 lira idari para cezası kesildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Veteriner Hekimi Mehmet Bayram, köpeğin emin ellerde olduğunu belirterek, "Yapılanlar ve olanlar karşısında üzgünüz. Bu kişilerin ömürleri boyunca hayvan sahiplenmeleri yasaklanmalı. Bizim bilmediğimiz kim bilir neler var?" dedi.

Köpekte herhangi bir sağlık probleminin olmadığını ifade eden Bayram, "Sadece kulak arkalarında ufak tefek yaraları mevcut. Bakımını yaparak ilgileniyoruz. Köpeğimizi, herhangi bir sağlık problemi olmadığına dair müşahede altında tutacağız." diye konuştu.

Bayram, köpeğin müşahede sonrasında kısırlaştırılarak, gerekli işlemler sonrasında sahiplendirileceğini sözlerine ekledi.

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