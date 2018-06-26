Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma'da FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda, aralarından muvazzaf subayların da bulunduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan bilgilendirmede, Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda daha önce 'etkin pişmanlık'tan yararlanarak, itirafçı olan kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen ve halen görevde olan 2'si albay, 1'i yarbay, 3'ü binbaşı, 2'si yüzbaşı, 6'sı astsubay 14 asker ile 8 'mahrem imam' olmak üzere toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Gözaltı kararı verilen kişiler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan binbaşının da yer aldığı da öğrenildi.
JANDARMA'DA 6 ASTSUBAY HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik daha önce yapılan operasyonlarda 'etkin pişmanlık'tan yararlanarak, itirafçı olan kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda, FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen 6 astsubay hakkında da gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için operasyonların 6 ilde sürdürüldüğü belirtildi.
Özkan ARSAN/ANKARA, (DHA) -
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