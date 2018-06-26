HABER

Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma'da FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 11:27 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda, aralarından muvazzaf subayların da bulunduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda, aralarından muvazzaf subayların da bulunduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan bilgilendirmede, Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda daha önce 'etkin pişmanlık'tan yararlanarak, itirafçı olan kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen ve halen görevde olan 2'si albay, 1'i yarbay, 3'ü binbaşı, 2'si yüzbaşı, 6'sı astsubay 14 asker ile 8 'mahrem imam' olmak üzere toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Gözaltı kararı verilen kişiler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan binbaşının da yer aldığı da öğrenildi.

JANDARMA'DA 6 ASTSUBAY HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik daha önce yapılan operasyonlarda 'etkin pişmanlık'tan yararlanarak, itirafçı olan kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda, FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen 6 astsubay hakkında da gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için operasyonların 6 ilde sürdürüldüğü belirtildi.

Özkan ARSAN/ANKARA, (DHA) -

PARTNERÇıkarttığını görünce! Avlanma yönteminin böylesi...Çıkarttığını görünce! Avlanma yönteminin böylesi...
Dikkat! Et yiyor! Kent ayağa kalktıDikkat! Et yiyor! Kent ayağa kalktı
İstanbul Valiliği'nden uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?İstanbul Valiliği'nden uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Bekir Ağırdır: İki sene sonra yeniden seçime gideriz

Bekir Ağırdır: İki sene sonra yeniden seçime gideriz

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

Dikkat! Et yiyor! Kent ayağa kalktı

Dikkat! Et yiyor! Kent ayağa kalktı

İstanbul Valiliği'nden uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

İstanbul Valiliği'nden uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

32 dişini çektirmek zorunda kalan Sunay Öztürk ötenazi istiyor

32 dişini çektirmek zorunda kalan Sunay Öztürk ötenazi istiyor

Karısı komşudan hamile kalınca çıldırdı! Sonrası korkunç

Karısı komşudan hamile kalınca çıldırdı! Sonrası korkunç

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'Süleyman Çakır' mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'Süleyman Çakır' mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.