Sahil Güvenlik ekipleri yaralı mürettebatı helikopter ile tahliye etti

ANKARA (DHA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı, araştırma gemisinde merdivenden düşerek yaralanan mürettebat için helikopter görevlendirdi. Kaburgasında çatlak/kırık olduğu ve tıbbi
tahliyesine ihtiyaç duyulduğu belirtilen mürettebat, Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tahliye anlarına dair görüntüleri yayınladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı gelişmeyi şöyle duyurdu:
"21 Haziran 2018 tarihinde saat 10.15’te, Adana ili Karataş ilçesi 22 deniz mili güneyinde araştırma gemisinde bulunan bir mürettebatın merdivenden düştüğü, kaburgasında çatlak/kırık olduğu ve tıbbi
tahliyesine ihtiyaç duyulduğu bilgisi alınmıştır. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından bahse konu şahıs, gemiden alınarak Mersin Şehir Hastanesi’nde sağlık personeline teslim edilmiştir."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kurtarma anları
Yaralının tahliyesi
Hastaneye iniş
(GLP)
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