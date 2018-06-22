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Sahil Güvenlik ekipleri yaralı mürettebatı helikopter ile tahliye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 11:51 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanlığı, araştırma gemisinde merdivenden düşerek yaralanan mürettebat için helikopter görevlendirdi.

ANKARA (DHA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı, araştırma gemisinde merdivenden düşerek yaralanan mürettebat için helikopter görevlendirdi. Kaburgasında çatlak/kırık olduğu ve tıbbi
tahliyesine ihtiyaç duyulduğu belirtilen mürettebat, Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tahliye anlarına dair görüntüleri yayınladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı gelişmeyi şöyle duyurdu:

"21 Haziran 2018 tarihinde saat 10.15’te, Adana ili Karataş ilçesi 22 deniz mili güneyinde araştırma gemisinde bulunan bir mürettebatın merdivenden düştüğü, kaburgasında çatlak/kırık olduğu ve tıbbi
tahliyesine ihtiyaç duyulduğu bilgisi alınmıştır. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından bahse konu şahıs, gemiden alınarak Mersin Şehir Hastanesi’nde sağlık personeline teslim edilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kurtarma anları
Yaralının tahliyesi
Hastaneye iniş

(GLP)

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