Sahil Güvenlik hem kurtardı hem yakaladı

Dikili ilçesi Bademli önlerinde bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, bölgedeki lastik şişme bota müdahale etti.

İzmir'in Çeşme ilçesi Alibostan Koyu'nda içerisinde göçmenlerin bulunduğu lastik şişme botu durduran ekipler, 22'si çocuk Suriye uyruklu 51 göçmeni yakaladı. Çeşme'de karada tespit edilen 40 göçmenin denize açılması ise Sahil Güvenlik ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde engellendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yasa dışı göçle mücadele kapsamında Ege Denizi'nde, diğer kolluk birimlerinin ise karadaki çalışmaları aralıksız sürüyor.

İZMİR (AA) - İzmir ve Balıkesir açıklarında son 24 saatte yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 210 göçmen yakalandı, yardım talebinde bulunan ve içerisinde 64 yabancı uyruklunun olduğu lastik şişme bottaki göçmenler ise kurtarıldı.

Lastik bot içerisindeki 41 Suriye, 13 Orta Afrika, 5 Gambiya, iki Senegal, iki Moritanya, bir Burkina Faso uyruklu 64 göçmen operasyonla kurtarıldı.

- Göçmenleri bırakıp kaçtı

Sahil Güvenlik helikopterince Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Maden Adası kuzeyinde tespit edilen lastik şişme bot, görevlendirilen Sahil Güvenlik botunca durduruldu. Bot içerisinde 56 Suriye, bir Etiyopya uyruklu olmak üzere 57 göçmen yakalandı.

Bu arada yasa dışı geçişi organize eden bir kişinin kaçışı da termal kameralara yansıdı.

Göçmenleri botta bırakarak başka bir lastik şişme bota binen ve kaçmak isteyen göçmen kaçakçısı daha sonra Sahil Güvenlik ekiplerince gözaltına alındı.

