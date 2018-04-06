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"Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı"nın FETÖ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 18:21 | Son Güncelleme

Samsun'da FETÖ'nün darbe girişimine yönelik, eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı kıdemli albay Özer'in de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik, eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı kıdemli albay Murat Özer'in de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı kıdemli albay Özer ile emekli albay Hakan Kaya, teğmen Murat Tuğrul Tekin, astsubay Ççavuş Halil Çiftçi, yüzbaşı Hüseyin Baş, astsubay kıdemli başçavuş Hasan Hüseyin Yılmaz, astsubay kıdemli başçavuş Ömür Yolcu, üsteğmen Ömer Binici ile tutuksuz sanıklar kıdemli yüzbaşı Mert Küçük, astsubay çavuş Mustafa Kesenek, astsubay çavuş Mehmet Çaycı, astsubay kıdemli üstçavuş Tayfun Yılmaz ve astsubay çavuş Furkan Kara ile avukatları katıldı.

Sanıklar için "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen davanın üçüncü celsesi görüldü.

Basına kapalı görülen duruşmada sanıklar, beraatlerini talep etti.

Sanıklardan astsubay kıdemli başçavuş Hasan Hüseyin Yılmaz'ın tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.

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