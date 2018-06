Sahil Güvenlik Komutanlığının 36. kuruluş yıl dönümü

Bakan Soylu, uyuşturucu, tarihi eser, sigara, alkol ve hatta insan başta olmak üzere akla gelebilecek, kaçakçılığı yapılan her şeyin, denizlerden geçişinin, beyaz üniformalı vatan evlatlarının sorumluluğunda olduğuna dikkati çekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Devletimizin gücüyle orantılı olarak, her geçen gün gerek teknik gerekse personel kapasitesi genişleyen Sahil Güvenlik Komutanlığımız, özellikle uyuşturucu ve düzensiz göç konularında küresel çapta etki yaratan başarılarına her gün bir yenisini eklemeye devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Sahil Güvenlik personelinin üniformaları gibi bembeyaz ve tertemiz vicdanlarının, ölümden kaçıp bir botun içinde başka bir ölümün kucağına atılan çaresiz insanların, yegane umudu olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"İşte bu ağır yükün üstesinden gelebilmek, ancak şanlı bir tarih, fedakarlık bilinci, kabiliyet ve yüksek bir vatan sevgisiyle mümkündür. Komutanlığımızın başarısının sırrı, her kademeden personelimizin bu hasletlere fazlasıyla sahip olmasında yatmaktadır. Devletimizin gücüyle orantılı olarak, her geçen gün gerek teknik gerekse personel kapasitesi genişleyen Sahil Güvenlik Komutanlığımız, özellikle uyuşturucu ve düzensiz göç konularında küresel çapta etki yaratan başarılarına her gün bir yenisini eklemeye devam etmektedir."

Soylu, dayandığı köklü gelenek ve kültür bakımından yüzyıllara varan bir geçmişe sahip Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 36. yıl dönümünü kutlayarak, kuruma emeği geçen herkesi sevgi ve saygıyla selamladığını belirtti.

Soylu, bembeyaz üniformayı giymiş bütün geçmiş büyükleri, şehitleri, gazileri de rahmet ve şükranla andı.