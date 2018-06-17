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Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 13:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Sahil ve karasularımızın güvenliğinden, yasa dışı göç ve kaçakçılığın önlenmesine kadar geniş bir yelpazede üstün vazife anlayışıyla görev yapan, teknolojiye uyumu, harekat kabiliyeti ve donanımlı personeliyle takdir toplayan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, başarılı çalışmalarıyla bizleri gururlandırmaya ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü artırmaya devam edecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sahil ve karasularımızın güvenliğinden, yasa dışı göç ve kaçakçılığın önlenmesine kadar geniş bir yelpazede üstün vazife anlayışıyla görev yapan, teknolojiye uyumu, harekat kabiliyeti ve donanımlı personeliyle takdir toplayan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, başarılı çalışmalarıyla bizleri gururlandırmaya ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü artırmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezin'den yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 18 Haziran Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay'a mesaj gönderdi.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin güvenliğinin ve emniyetinin sağlanmasında önemli bir güç olan Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Sahil ve karasularımızın güvenliğinden, yasa dışı göç ve kaçakçılığın önlenmesine kadar geniş bir yelpazede üstün vazife anlayışıyla görev yapan, teknolojiye uyumu, harekat kabiliyeti ve donanımlı personeliyle takdir toplayan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, başarılı çalışmalarıyla bizleri gururlandırmaya ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü artırmaya devam edecektir."

Erdoğan, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümünde görevlerini başarıyla sürdüren tüm mensuplarına sevgilerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü TSK

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