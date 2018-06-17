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Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 15:02 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: - "Sahil Güvenlik Komutanlığımızın, üstlendiği vazife ve sorumluluklarını daima üstün bir gayret ve yüksek bir vazife şuuruyla yerine getirmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum"

Başbakan Binali Yıldırım, "Sahil Güvenlik Komutanlığımızın, üstlendiği vazife ve sorumluluklarını daima üstün bir gayret ve yüksek bir vazife şuuruyla yerine getirmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Yıldırım, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, denizlerde emniyetin sağlanmasından deniz yoluyla yapılan kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine kadar geniş bir sahada önemli görevler ifa eden Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü en içten duygularla kutladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerine ve milli çıkarlara uygun olarak modernizasyon çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Teknolojik gelişmelere uyumu sağlamakta ve harekat kabiliyetini sürekli geliştirmektedir. Tecrübeli ve donanımlı personeliyle vatandaşlarımıza güven vermektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın, üstlendiği vazife ve sorumluluklarını daima üstün bir gayret ve yüksek bir vazife şuuruyla yerine getirmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Sahil Güvenlik Komutanlığımızın bütün değerli mensuplarına sevgi ve muhabbetlerimi sunuyor, üstlendikleri zor ve önemli görevleri yerine getirirken hayatlarını kaybeden şehitlerimizi de rahmetle anıyorum."

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