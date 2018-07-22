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Sahil kenti Akçakoca'da hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 15:05 | Son Güncelleme

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Oğuzhan Yemenici: - "Sahillerimiz yeteri seviyede doluluğa ulaştı. Havalar da iyi giderse sezonu mutlu bir şekilde bitireceğiz"

"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesi, hafta sonu tatilinde yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

İstanbul ve Ankara'ya yakınlığı dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin özellikle hafta sonu tatilinde tercih ettiği Akçakoca'da, 35 derecenin üzerinde seyreden sıcaklardan bunalan tatilciler, 3 mavi bayraklı plajı bulunan 35 kilometreyi bulan sahilinde denize girerek serinliyor.

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Oğuzhan Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede sezon başından bu yana yoğunluk yaşandığını söyledi.

Sezon başından itibaren ilçede turizm hareketliliği yaşandığını aktaran Yemenici, şöyle konuştu:

"Şu an Akçakoca'da turizm yoğunluğu çok iyi seviyede. Beklenen yoğunluğu yakaladık ve devam ediyoruz. Havaların normal gitmesi ile sezonu bu yoğunlukla kapatacağımıza inanıyorum. Yaz turizminde Akçakoca söz sahibi, tesisler olarak yeteri doluluğa ulaşıyoruz."

Yemenici, Batı Karadeniz'de turizm denince akla Akçakoca'nın geldiğini vurgulayarak, "Ege'nin Bodrum'u var, Antalya'nın Kemer'i ve Alanya'sı var, Karadeniz'in de Akçakoca'sı var. Karadeniz deyince insanların aklına Akçakoca geliyor. Sahillerimiz yeteri seviyede doluluğa ulaştı. Havalar da iyi giderse sezonu mutlu bir şekilde bitireceğiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakoca Düzce

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