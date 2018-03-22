HABER

SAHİL YOLUNDA MİNİBÜS ALEV ALEV YANIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 18:58 | Son Güncelleme

Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA Samatya Sahil Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde bir minibüs alev alev yanıyor.

Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA
Samatya Sahil Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde bir minibüs alev alev yanıyor. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Görüntü
-------------
-Yanan minibüs

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında son dakika gelişme!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında son dakika gelişme!

Zuhal Olcay'a 10 ay hapis cezası

Zuhal Olcay'a 10 ay hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yanıyor!

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yanıyor!

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin mesajı

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin mesajı

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

TSK açıkladı: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Marmaray Üsküdar istasyonu boşaltıldı!

Marmaray Üsküdar istasyonu boşaltıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.