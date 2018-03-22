SAHİL YOLUNDA MİNİBÜS ALEV ALEV YANIYOR

Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA

Samatya Sahil Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde bir minibüs alev alev yanıyor. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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-Yanan minibüs