Sahil Yolunda minibüs alev alev yanıyor

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-SAMATYA Sahil Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde bir minibüs alev alev yanıyor. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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