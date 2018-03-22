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Sahil Yolunda minibüs alev alev yanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 21:38 | Son Güncelleme

SAMATYA Sahil Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde bir minibüs alev alev yanıyor.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-SAMATYA Sahil Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde bir minibüs alev alev yanıyor. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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