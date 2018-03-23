Sahilde elleri arkadan bağlı ağaca asılı ceset bulundu

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu sahilinde, elleri arkadan bağlı ve ağaca asılı şekilde yabancı uyruklu bir kişiye ait ceset bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme sahilinde park alanında elleri arkadan bağlanmış, boynundan ağaca iple asılı bir erkek gören Afganistan uyruklu kişi, durumu çevredeki özel güvenlik görevlilerine bildirdi. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Daha sonra polisler, Afganistan uyruklu bir kişiye ait olduğu öğrenilen cesedi ağaçtan indirdi.
Savcı ile polis ekiplerinin olay yerinde ve cesette yaptıkları incelemede herhangi bir kimlik kartına veya belgeye rastlanmadı.
İncelemelerin ardından cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen yabancı uyruklu kişinin öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!
Irak'tan tepki çeken açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz!
Nevşehir'de askeri uçak düştü!
Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum