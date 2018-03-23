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Sahilde elleri arkadan bağlı ağaca asılı ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 02:01 | Son Güncelleme

Kazlıçeşme sahilinde bir park alanında elleri arkadan bağlanmış ve ağaca asılmış bulunan yabancı uyruklu kişinin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu sahilinde, elleri arkadan bağlı ve ağaca asılı şekilde yabancı uyruklu bir kişiye ait ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme sahilinde park alanında elleri arkadan bağlanmış, boynundan ağaca iple asılı bir erkek gören Afganistan uyruklu kişi, durumu çevredeki özel güvenlik görevlilerine bildirdi. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Daha sonra polisler, Afganistan uyruklu bir kişiye ait olduğu öğrenilen cesedi ağaçtan indirdi.

Savcı ile polis ekiplerinin olay yerinde ve cesette yaptıkları incelemede herhangi bir kimlik kartına veya belgeye rastlanmadı.

İncelemelerin ardından cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen yabancı uyruklu kişinin öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Afganistan uyruklu ceset istanbul polis sahil Zeytinburnu

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