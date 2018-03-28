Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 54. Kütüphane Haftası kapsamında sahilde kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Kumbahçe sahilinde gerçekleştirilen etkinliğe, öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar da katıldı.
Okuma alışkanlığı kazandırma ve kitap sevgisini artırmanın amaçlandığı etkinliğe katılanlar, deniz ve tarihi Bodrum Kalesi manzarası eşliğinde kitap okudu. Etkinlikte katılımcılar, "Kitap dünyayı açan anahtardır" ve "Kitap hayatı okumaktır" yazılı dövizler taşıdı.
Bodrum Cevat Şakir Halk Kütüphanesi Müdürü İbrahim Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye Okuyor, Bodrum Okuyor" etkinliği kapsamında kitap okumaya özendirmek ve kitaba dikkat çekmek istediklerini söyledi.
Güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Öztürk, "Buradan bir çağrımız var; mutlaka okuyalım çünkü bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmuyor. Fikri sahibi olmak için mutlaka okumamız ve kendimizi geliştirmemiz lazım." dedi.
1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!
Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu
Son dakika! Rusya'dan çok sert açıklama! 'Rus vatandaşlarına cinayet girişimi...'
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
Kim Jong Un'un Çin ziyareti sonrası Trump'tan ilk yorum: Dört gözle bekliyor
GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!
Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
Fazla 'müstehcen' bulundu, film çekmesi yasaklandı
Huawei P20 Pro; 3 kameralı ilk telefon
Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Okuyucu Yorumları 0 yorum