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Sahilde toplanan öğrenciler dalgalar eşliğinde kitap okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 19:41 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 54.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Sahilde toplanan öğrenciler kitap okudu.
Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütüphane Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler kendi hazırladıkları pankart ve dövizlerle geldi. “Okumak Değiştirir” sloganıyla düzenlenen kitap okuma etkinliğine farklı okullardan çok sayıda öğrenci katıldı. İlçe Halk Kütüphanesi önünde toplanan öğrenciler öğretmenler eşliğinde Kumbahçe Sahilinde bol bol kitap okudular.
Dalga sesleri arasında kaliteli ve keyifli zaman geçiren öğrenciler herkesin kitap okuması gerektiğini ifade etti.

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