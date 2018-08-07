Sahillerde çifte bayram

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - KURBAN Bayramı'nın yüksek sezona denk gelmesi dolayısıyla iç turizmde 1,5 milyon kişinin, sahil kentlerinde tatilini geçirmesi bekleniyor. Ayvalık'tan Mersin'e pansiyonlar dahil yüzde 100 doluluğa ulaşılması beklenirken, sektörde, hem yerli hem de yabancı turist yoğunluğuyla çifte bayram yaşanacak. Bu bayramda da tatilciler, yine en çok Antalya'yı tercih ediyor.

Kurban Bayramı tatilinin, eylül ayında okullar açılmadan önce son tatil fırsatı olması dolayısıyla yoğun talep oluştu. Bayramın yurt dışı turizminde en yoğun olduğu günlere denk gelmesiyle otellerde, 1,5 milyon yerli turistle birlikte yüzde 100 doluluğa ulaşılacak. Ayvalık'tan Mersin'e kadar Ege ve Akdeniz sahillerinde rezervasyonlar yüzde 100'e yaklaştı. Birçok otelde bayram dönemi için doluluğa ulaşılarak, satışlar durduruldu. Tatil köylerinden 5 yıldızlı otellere, pansiyonlardan bungalovlara kadar Antalya, Bodrum, Kuşadası, Marmaris, Çeşme başta olmak üzere sahil beldelerinde bayram dolu geçecek.

BAYRAMIN GÖZDESİ ANTALYA

ETS Tur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek, Kaş'tan Alanya'ya çok sayıdaki alternatif tatil beldesiyle Antalya'nın, Kurban Bayramı'nın en rağbet gören adresi olduğunu belirtti. Özbek, Antalya'nın Alanya, Kaş, Kemer, Belek, Side gibi tatil beldelerinde neredeyse pansiyonlarda bile yer kalmayacağını söyledi. Ege'de ise Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Didim gibi yatak kapasitesi itibarıyla çabuk dolacak oteller olduğunu kaydeden Özbek, özellikle Bodrum, Kuşadası ve Marmaris'in ciddi doluluklara ulaşacağını dile getirdi. Özbek, Ayvalık'tan başlayıp, Ege ve Akdeniz sahilleri boyunca Mersin'e kadar pansiyonların dahi dolmuş olacağı bir bayram yaşanacağını vurguladı.

BAYRAMDA 50 BİN KİŞİ YURT DIŞINDA

Yurt içinde 1,5 milyon kişinin sahil kentlerine akın edeceği bayramda, 50 bini aşkın kişinin de tatilini yurt dışında geçireceği öngörülüyor. Geçen yıla göre, bu bayramda yurt dışını tercih edenlerin sayısında yaklaşık yüzde 25 artış oldu. Özbek, yurt dışı turlarda en yoğun talebin, vizesiz olması nedeniyle Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan gibi Balkan ülkelerine olduğunu kaydetti. Balkanlar'ı Paris, Roma, Benelüks ve Orta Avrupa turlarının takip ettiğini belirten Özbek, Avrupa başkentlerine yönelik 4 gece 5 günlük turların büyük ilgi gördüğünü açıkladı. Özbek, yurt dışı tur rezervasyonlarının da yüzde 90'ı aştığını kaydetti.

GEMİ VE KÜLTÜR TURLARINA YOĞUN İLGİ

Yunan adalarına vizesiz gemi turları da bu bayramın talep gören tatil fırsatlarından birini oluşturuyor. Bayramda pazar ve perşembe günleri Çeşme'den hareketle Mikonos, Rodos, Santorini, Siros, Pire, Korfu gibi Yunanistan şehir ve adalarının vizesiz olması nedeniyle yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Suat Özbek, 3 veya 4 gecelik bu turların da yüzde 100 doluluğa yaklaştığını dile getirdi. Makul fiyatlı seyahat isteyenlerin de yurt içi kültür turlarına ilgi gösterdiğini aktaran Özbek, "Karadeniz başta olmak üzere sahil beldelerini gezen Ege- Akdeniz turları, Bodrum'dan Antalya'ya bütün sahil beldelerini gezme imkanı var. Fethiye'yi kapsayan Likya turları, Kapadokya, Safranbolu, Assos ve Ayvalık'ı kapsayan Misya, Beypazarı gibi kültür turlarına da geçen seneye göre taleplerde yüzde 25 civarında artış var" dedi.

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