Şahin Alpay hakkında yeniden ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, "Anayasa Mahkemesinin verdiği hak ihlali kararının uygulanmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini" ileri süren kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay'ın yaptığı bireysel başvuruda, yeniden ihlal kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 11 Ocak 2008'de, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay ve gazeteci-yazar Mehmet Altan'ın yaptığı bireysel başvurularda, oy çokluğuyla hak ihlali kararı vermiş, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararı ilgili yerel mahkemelere göndermişti.

Ancak yerel mahkemeler, Altan ve Şahin'in tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Yaptıkları itiraz da reddedilen Altan ve Şahin'in avukatları, Anayasa Mahkemesine tekrar bireysel başvuruda bulunarak, bu kez müvekkillerinin "Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddiasında bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Şahin Alpay'ın bu yeni başvurusunu bugünkü gündem toplantısında ele aldı.