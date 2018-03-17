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Şahin Alpay tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 03:10 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararının ardından durumu yeniden değerlendirilen ve adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verilen Şahin Alpay, cezaevinden ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarının da aralarında bulunduğu davada tutuklu yargılanan ve Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararının ardından durumu yeniden değerlendirilerek tahliyesine karar verilen gazeteci Şahin Alpay cezaevinden çıktı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Alpay, cezaevi aracından indiği Kınalı Gişeler mevkisinde eşi, kızı ve torunu tarafından karşılandı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Alpay, fevkalade mutlu olduğunu söyledi. Alpay daha sonra ailesiyle buradan ayrıldı.

Anayasa Mahkemesinin hakkında hak ihlali kararı verdiği tutuklu sanık Şahin Alpay'ın durumu, davayı gören 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden ele alınmıştı. Mahkeme heyeti, Alpay hakkında Anayasa Mahkemesinin ''kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin başvurucunun tutukluluk halinin sona erdirilmesi suretiyle ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine'' ifadeleri bulunan kararının ardından, sanığın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine oy birliğiyle hükmetmişti.

Heyet ayrıca, tahliyesine karar verilen Alpay hakkında ''yurt dışına çıkış yasağı'' ile ''konutunu terk etmeme''den oluşan adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına da karar vermişti.

Şahin Alpay tahliye edildi

- Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararının ardından durumu yeniden değerlendirilen ve adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verilen Şahin Alpay, cezaevinden ayrıldı

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Şahin Alpay tahliye edildi

Şahin Alpay tahliye edildi
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Şahin Alpay tahliye edildi

Şahin Alpay tahliye edildi
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Şahin Alpay tahliye edildi

Şahin Alpay tahliye edildi
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Şahin Alpay tahliye edildi

Şahin Alpay tahliye edildi
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Şahin Alpay tahliye edildi

Şahin Alpay tahliye edildi
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Şahin Alpay tahliye edildi

Şahin Alpay tahliye edildi
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Şahin Alpay tahliye edildi

Şahin Alpay tahliye edildi
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Şahin Alpay tahliye edildi

Şahin Alpay tahliye edildi
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Şahin Alpay tahliye edildi

Şahin Alpay tahliye edildi
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