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Şahin Alpay'a tahliye... (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 23:37 | Son Güncelleme

 ANAYASA Mahkemesi'nin FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay hakkında verdiği hak ihlali kararını değerlendiren İstanbul 13.

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA)- ANAYASA Mahkemesi'nin FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay hakkında verdiği hak ihlali kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oy birliğiyle tahliye kararı verdi.

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