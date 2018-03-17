ŞAHİN ALPAY'A TAHLİYE... 

* Mahkeme, tahliye kararı verdiği Şahin Alpay'ın ev hapsine hükmetti.

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul

Anayasa Mahkemesi'nin FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay hakkında verdiği hak ihlali kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oy birliğiyle tahliye kararı verdi.

İstanbul 13. Ceza Mahkemesi verdiği kararda, "'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve 'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçlarından mahkememizde tutuklu bulunan Şahin Alpay hakkında, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği, 'Kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine ve başvurucunun tutukluluk halinin sona erdirilmesi suretiyle ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildiğinden, sanık Şahin Alpay'ın Anayasa Mahkemesi kanununun 66/1 maddesi gereğince tahliyesine karar verilmiştir" denildi.

İstanbul 13. Ağır Mahkemesi tahliyesine karar verdiği Şahin Alpay'ın ev hapsine hükmetti.