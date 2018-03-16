HABER

Şahin Alpay'ın tahliyesine karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 23:37 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesince hakkında yeniden ihlal kararı verilen Şahin Alpay'ın tahliyesine hükmedildi - Mahkeme heyeti, sanık Şahin Alpay hakkında ''yurt dışına çıkış yasağı" ve ''konutunu terk etmeme''den oluşan adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarının da aralarında bulunduğu davada tutuklu yargılanan ve Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından, durumu yeniden değerlendirilen gazeteci Şahin Alpay'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay hakkında hak ihlali kararı vermesinin ardından, davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Alpay'ın tutukluluk durumunu yeniden ele aldı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Alpay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin ''kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin başvurucunun tutukluluk halinin sona erdirilmesi suretiyle ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine'' şeklinde karar verildiğinden, sanığın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine oy birliğiyle hükmetti.

Heyet, tahliyesine karar verilen Alpay hakkında, ''yurt dışına çıkış yasağı'' ile ''konutunu terk etmeme''den oluşan adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına da karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 11 Ocak 2008'de, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay ve gazeteci-yazar Mehmet Altan'ın yaptığı bireysel başvurularda, oy çokluğuyla hak ihlali kararı vermiş, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararı ilgili yerel mahkemelere göndermişti. Ancak yerel mahkemeler, Altan ve Şahin'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

Yaptıkları itiraz da reddedilen Altan ve Şahin'in avukatları, Anayasa Mahkemesi'ne tekrar bireysel başvuruda bulunarak, bu kez müvekkillerinin "Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddiasında bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Şahin Alpay'ın bu yeni başvurusunu bugünkü gündem toplantısında ele almıştı.

Kurul, Alpay hakkında, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararının uygulanmaması nedeniyle Anayasa'nın 19. maddesinde düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile 36. maddesinde güvenceye alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar vermişti. Yüksek Mahkeme ayrıca, Alpay'a 20 bin lira tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Tahliyesine karar verilen sanık Şahin Alpay, FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarının da aralarında bulunduğu davada, ''silahlı terör örgütüne üye olma'', ''Anayasayı ihlal'', "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından yargılanıyor.

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendiSonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
AK Parti ve MHP ittifakıyla ilgili olay açıklamaAK Parti ve MHP ittifakıyla ilgili olay açıklama
'35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı''35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şahin alpay

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Son dakika! Şahin Alpay tahliye edildi

Son dakika! Şahin Alpay tahliye edildi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Takviye komandolar birliklere sevk edildi

Takviye komandolar birliklere sevk edildi

İlber Ortaylı'dan 'İstiklal Marşı' yorumu

İlber Ortaylı'dan 'İstiklal Marşı' yorumu

İstanbul'da dev operasyon! Değeri dudak uçuklattı

İstanbul'da dev operasyon! Değeri dudak uçuklattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.