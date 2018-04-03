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Şahin: “Binaların güvenli elektrik tesisat yapısına kavuşturulması için çalışmalara başladık”

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 12:49 | Son Güncelleme

YEDAŞ Genel Müdür Vekili ve Dağıtım Direktörü Akın Şahin, binaların güvenli elektrik tesisat yapısına kavuşturulması amacıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.2011 yılında gerçekleşen özelleşme sonrasında teknoloji, Ar-Ge, kalite ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle sektörde öncü rol üstlenen YEDAŞ, toplumsal fayda oluşturmak üzere çalışmalar yapmaya da özen gösteriyor.

Şahin: “Binaların güvenli elektrik tesisat yapısına kavuşturulması için çalışmalara başladık”

YEDAŞ Genel Müdür Vekili ve Dağıtım Direktörü Akın Şahin, binaların güvenli elektrik tesisat yapısına kavuşturulması amacıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.
2011 yılında gerçekleşen özelleşme sonrasında teknoloji, Ar-Ge, kalite ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle sektörde öncü rol üstlenen YEDAŞ, toplumsal fayda oluşturmak üzere çalışmalar yapmaya da özen gösteriyor. Bu kapsamda güvenli elektrik tesisat yapısı ile ilgili mevzuat ve yönetmeliklerde belirtilen güncel bilgileri paylaşmak üzere Samsun ve Bafra Elektrikçiler Odası ile bir toplantı düzenledi.

“Elektrik tesisatınızı standartlara uygun inşa ederek can ve mal güvenliğinizi sağlarsınız”
YEDAŞ, “Elektrik Tesisatınız Yüreğinizi Yakmasın” adıyla başlattığı proje ile elektrik tesisatının güncel ihtiyaçlara cevap vermemesi nedeniyle yaşanan yangınları ve elektrikli araç gereçlerin hasar görmesi gibi durumları önlemeyi hedefliyor. Bu kapsamda elektriğin müşteriye ulaştırılması sürecinde en önemli paydaşlarından biri olan elektrik tesisatçıları ile bir araya gelerek, kaliteli elektrik dağıtımı, can ve mal güvenliği için belirli koşullara uygun tesis yapısı hakkında bilgi vererek eski ve yıpranmış tesisatların bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. YEDAŞ ekipleri tarafından öncelikle okul ve yurt binalarının ölçü devrelerinin can ve mal güvenliği açısından kontrol edileceğini; tehlike arz eden yapıların iyileştirilmesi aşamasında ise elektrik tesisatçılarına büyük görev düştüğünü belirttiler. Güvenli ve yönetmeliklere uygun tesisat yapısının özellikleri, kullanılması gereken malzemelerin teknik detayları hakkında yeni düzenlemeleri paylaşarak bilgi güncelliğini sağladılar.

“Elektrik dağıtım kalitesinin geliştirilmesi için bilginin güncel tutulmasına önem veriyoruz”
YEDAŞ Genel Müdür Vekili ve Dağıtım Direktörü Akın Şahin, “Elektrik dağıtım kalitesinin artırılması amacıyla paydaşlarımızın da dağıtım sektöründe yaşanan gelişmeler hakkında bilgilendirilmesine önem veriyoruz. Elektriğin kaliteli ve güvenli kullanımı için şebeke yapısının yanı sıra son kullanıcıya ulaştığı tesisatların da ihtiyaçlara uygun geliştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle de Elektrikçiler Odası üyeleri ile bir araya geldik. Binaların güvenli elektrik tesisat yapısına kavuşturulması amacıyla Sinop’ta yapmış olduğumuz çalışmayı Samsun’da da yapmak üzere çalışmalara başladık. Kurumsal sosyal sorumluluk bakış açısıyla başlattığımız bu projeyle elektrik aksamı nedeniyle yaşanan yangınların ve cihazların hasar görmesi gibi durumların önüne geçmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Şahin: “Binaların güvenli elektrik tesisat yapısına kavuşturulması için çalışmalara başladık”

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