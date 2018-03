Şahin Karabük ve KARDEMİR’in 81. yıl dönümünü kutladı

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, 3 Nisan Karabük Demir Çelik Fabrikalarının Temellerinin atılışının ve Cumhuriyet Kenti Karabük’ün Kuruluşunun 81. Yıl dönümü kutladı.

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, kutlama mesajında şunları söyledi:

“Ulusal bağımsızlığımızın ilan edildiği yıllardan hemen sonra yerli ağır sanayimizin ilki ve en büyüğü olan Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temellerinin atıldığı 3 Nisan 1937 tarihinde şimdiki Karabük ilinin de temelleri atılmış oldu. Ülkemizde birçok şehir Kurtuluş Savaşı yıllarında kazanılan düşmandan kurtuluş yıl dönümlerini kutlar, fakat bir tek Karabük kuruluş yıldönümünü kutlar. 3 Nisan 1937 tarihinde Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temelleri atıldıktan sonra, 13 haneden oluşan Karabük Köyü bir Cumhuriyet Kenti olmuştur.Bu önemli tesisin Karabük’e kurulması talimatını veren dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’e ve yine o dönemin tüm yetkililerine şükranlarımızı sunarız.

Cumhuriyetimizin ilk kurulduğu yıllardaki en büyük hedef, Kurtuluş Savaşı ile kazanılan bağımsızlığın iktisadi kalkınma ile desteklemekti, bunun içinde ülkemizde ağır sanayinin kurulması gerekiyordu. 1930’lu yıllardaki milli sanayileşmenin en büyük atılımı ve sembolü Karabük Demir Çelik Fabrikaları olmuştur. Karabük Demir Çelik Fabrikaları, Türk Milletinin bağımsızlık ruhunu daha da çelik bir hale getirmiş ve yurdun dört bir yanından gelen insanların kaynaşması ile Karabük’e has ortak bir yaşam kültürü oluşturmuştur.

Genç Türkiye Cumhuriyetinin sanayileşmesinin ilk adımı olan Karabük Demir Çelik Fabrikaları aynı zamanda “Fabrikalar kuran, fabrika” ünvanını da kazanmıştır.

Ülkemizin iktisadi atılım yıllarında, başta İskenderun ve Ereğli Demir Çelik Fabrikalarını kuran Karabük Demir Çelik Fabrikaları, 81 yıldır teknolojisini yükselterek ve üretimini katlayarak bölgeye ve ülkeye hizmetini sürdürmektedir.

3 Nisan 1937 tarihinde kurulan ve iktisadi devlet teşekkülü olarak faaliyetini sürdüren Karabük Demir Çelik Fabrikası, 5 Nisan 1994 yılında dönemin hükümeti tarafından “Ekonomik önlemler paketi” kapsamında 1 TL’ye çalışanına ve yöre halkına verilerek örnek bir model ile özelleştirilmiştir. Özelleştirilmesinden sonra KARDEMİR A.Ş ismini alan Karabük Demir Çelik Fabrikaları, modernizasyon yatırımlarını yapıp, üretimini artırarak devam etmesi bizim için çok önemlidir.Cumhuriyet Kenti Karabük’ün kuruluşunun ana nedeni olan KARDEMİR A.Ş, yöremiz için olmazsa olmaz bir değeridir.

Hepimizin ortak değeri olan KARDEMİR A.Ş’nin temellerinin atılışının 81. Yıl dönümünde en büyük hedefimiz, daha da büyüyerek, güçlü hale gelmektir. Bu hedeflerimiz için bizim üzerimize ne görev düşüyorsa, geçmişte olduğu gibi, şimdi ve gelecekte de her an hazır olduğumu hemşerilerime belirtmeyi bir borç bilirim. Bu vesile ile Karabük Demir Çelik Fabrikalarının Temellerinin atılışının ve Cumhuriyet Kenti Karabük’ün Kuruluşunun 81. Yıl dönümü olan 3 Nisan Gününü Eskipazar, İsmetpaşa Metal ve Metal Ürünleri organize sanayi bölgesinin, Yenice ağaç işleri organize sanayi bölgesinin ve Karabük Organize Sanayi Bölgesinin genişleme ve gelişme projelerine biran önce gerçekleştirerek ilerde daha anlamlı kutlamayı temenni ediyorum.”