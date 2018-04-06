HABER

Şahin, sincap golf turizmine hizmet edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 09:54 | Son Güncelleme

AVRUPA ülkeleriyle ilişkilerin düzelmesi ve kış mevsiminin Antalya'da sıcak geçmesi dolayısıyla 2018 yılına güzel başlangıç yapan golf turizmine yeni katkıları şahin, sincap gibi hayvanlar yapacak.

Şahin, sincap golf turizmine hizmet edecek

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - AVRUPA ülkeleriyle ilişkilerin düzelmesi ve kış mevsiminin Antalya'da sıcak geçmesi dolayısıyla 2018 yılına güzel başlangıç yapan golf turizmine yeni katkıları şahin, sincap gibi hayvanlar yapacak.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek bölgesi, uygun iklim koşulları, 5 yıldızlı otellerin kalitesi ve 15 büyük sahası ile golf turizminde hareketli bir yıl yakaladı. Sahaların geneli yılın ilk üç ayını dolu geçirdi.
Golf turizmi için asırlık ağaçların kesildiği iddiaları da gündemde sürekli yerini koruyan konular arasında yer alıyor. Belek Turizm Yatırımcıları Ortak Girişimi (BETUYAB) Genel Müdürü Bekir Akkaş, golf sahaları için ağaç kesildiği yönündeki eleştirileri değerlendirdi. Akkaş, “Golf için bilinçsizce ağaç kesiliyorsa, tarım arazileri golf sahası yapılıyorsa ve tarım alanlarını sulamak için sular, golf için kullanılıyorsa bu yanlış. Belek bölgesindeki kulüplerimizde bunların hiçbiri yok. Ağaç kesildi ama kesilenlerin yerine misli ile ağaç dikildi" dedi.
'BİNDİĞİMİZ DALI KESER MİYİZ'
Doğa olmazsa golfün de olmayacağına dikkati çeken Akkaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Doğanın bilincindeyiz, bindiğimiz dalı keser miyiz? BETUYAB olarak bölgemizde sincap sayısını artırmak için çalışmalara başladık. Kuş türlerini artırmak için çalışmalarımız var. İngiltere'de 20 milyon ornitolog var, bu kişileri kuş türlerimiz için de buraya çekebiliriz. Bu canlılar önemli bir avantajımız olabilir. Karga sayısı çok arttı, bunun için çalışma yapıyoruz. Ekolojideki denge çok önemli. Hacettepe Üniversitesi'nden danışmanlık alıyoruz. Şu anda sincap sayısında gözle görülür artış var. Biz sincap sayısının kediden çok olmasını istiyoruz."
GOLF İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA
Avcıların av adı altında şahin katliamı yaptığını belirten Akkaş, şahin katliamı yüzünden karga sayısının son dönemde çok arttığını söyledi. Yenmediği halde şahinin vurulmasına anlam veremediğini belirten Akkaş, “Şahin sayısını artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Karga sayısı artınca serçe sayısı azaldı, çünkü yumurtalarını yiyor. Sürdürülebilir bir doğa istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Şahin, sincap golf turizmine hizmet edecekŞahin, sincap golf turizmine hizmet edecek

Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!
Güçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldıGüçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldı
Mide bulandıran olay! Tehditle istismar ettilerMide bulandıran olay! Tehditle istismar ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik canlı yayında özür diledi

Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik canlı yayında özür diledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den Türkiye'ye sürpriz teklif!

ABD'den Türkiye'ye sürpriz teklif!

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!

Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!

Tunceli'deki operasyon sonrası dikkat çeken detaylar! 7 teröristten 3'ü...

Tunceli'deki operasyon sonrası dikkat çeken detaylar! 7 teröristten 3'ü...

Zekeriya Öz'ün gizli tanığı suç örgütü lideri Zindaşti İstanbul'da yakalandı!

Zekeriya Öz'ün gizli tanığı suç örgütü lideri Zindaşti İstanbul'da yakalandı!

Afrin'de yakalanan teröristten kan donduran itiraf: Kaçmasınlar diye ayaklarının altını kestik

Afrin'de yakalanan teröristten kan donduran itiraf: Kaçmasınlar diye ayaklarının altını kestik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.