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Şahinbey Belediyesi teknoloji ile dönüştürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 15:30 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi geri dönüşümlerin toplanması konusunda vatandaşların toplama noktalarına kolay ulaşmaları için geri dönüşüm alanları belirledi.

Şahinbey Belediyesi teknoloji ile dönüştürüyor

Şahinbey Belediyesi geri dönüşümlerin toplanması konusunda vatandaşların toplama noktalarına kolay ulaşmaları için geri dönüşüm alanları belirledi. Şahinbey ilçesi’nde oturan vatandaşlar Şahinbey Belediyesi’nin İnternet sitesine girerek atıklarını hangi noktalara götürebileceğini rahatça görebilecek.
Şahinbey Belediyesi Çevre Temizlik Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar kapsamında Şahinbey İlçesi genelinde yapılan geri dönüşüm çalışmaları Şahinbey ilçesi’nin geleceği için önemli rol oynuyor.
Kontynerlar navgasyonla takip edilecek
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu geri dönüşüm bilinciyle önemli ölçüde tasarruf sağlandığını yeni uygulamayla vatandaşların geri dönüşüm noktalarına daha rahat ulaşabileceklerini belirterek, “Geri dönüşüm anlamında çok önemli çalışmalar yaptık. Yeni başlattığımız uygulama ile amaç her bir ekipmanın elektronik ortamda imalat aşamasından sahaya bırakılması ve ömrünü tamamlayana kadar geçen süreçlerin takibinin yapılması ve izlenebilmesinin minimum maliyetle yapılabilmesidir. Konteynerlerin haritada işaretlenmesi ve sürekli takip edilmesi için oluşturulan Elektronik Veri Kayıt Sistemi sayesinde vatandaşlarımız biriktirdiği atıkları bırakmak için bölgemizdeki konteynerlerin yerlerini haritadan görecekler. Haritadaki navigasyon sistemi ile konteynerin olduğu yere güzergah yolu alabilecekler. Bu sistem sayesinde, toplama araçlarımızın hangi konteynere gidip hangisine gitmediğini, hangi bölgelerdeki konteynerlerin daha çabuk dolduğunu, hangi bölgeye daha fazla konteyner ihtiyacı olduğu gibi envanter bilgilerini de takip etmiş olacağız” diye konuştu.

Şahinbey Belediyesi teknoloji ile dönüştürüyor

Şahinbey Belediyesi teknoloji ile dönüştürüyor

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