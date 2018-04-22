Şahinbeyli miniklerin 23 Nisan Coşkusu

Şahinbey Belediyesi, bünyesindeki sosyal tesislerde öğrenim gören ana sınıfı öğrencileri için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuk şenliği düzenledi.

Şahinbey Belediyesi’ne bağlı sosyal tesislerde eğitim gören ana sınıfı öğrencileri gerçekleştirdikleri çocuk şenliği programıyla velileri coşturdu. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen programa veliler oldukça yoğun ilgi gösterdi. Anasınıfında eğitim gören minik öğrenciler birbirinden güzel gösterilerle yeteneklerini sergileyerek, hem eğlendiler hem eğlendirdiler.

Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen Ana Sınıfları 23 Nisan programına Başkan Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, kurum müdürleri, etkinlikte yer alan öğrencilerin aileleri ve birçok vatandaş katıldı. Sırayla sahneye çıkan minikler yaptıkları dans ve halk oyunları gösterileriyle izleyicilerden büyük alkış topladı.

"Sadece ülkemizde kutlanan bir bayram"

Çocukların gösterilerini izleyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu yapılan gösterilerin eğitici olduğunu belirterek, "Her bir tesisimizde okuyan öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin büyük gayretleriyle güzel bir organizasyon hazırlanmış. Öncelikle böyle güzel bir organizasyonda emeği gecen herkese teşekkür ediyorum. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dünya da çocuklar için kutlanan tek bayram. Çocuklarımıza bu özel gününde mutluluklar diliyorum. Çocuklarımızın geri dönüşüm malzemeleriyle yaptıkları elbiseler ve defile gösterisi çok anlamlıydı. Yaptıkları çalışmalarla bize çok güzel mesajlar verdiler. Çöpe attığımız birçok malzeme yeniden kullanabileceğimiz malzemeler. Özellikle plastikler, şişeler, kartonlar, cam malzemeler geri dönüşebiliyor. Şahinbey Belediyesi olarak bu konuda ciddi bir çalışma yapıyoruz. Çöpe atılan malzemenin yüzde 12’sini geri dönüşüm olarak topluyoruz. Bu konuda velilerimizin de bizlere katkı sağlamasını bekliyoruz. Değişik semtlerimize kumbaralar koyacağız, geri dönüşüm malzemelerini o kumbaralara attığınız zaman sizlere vereceğimiz kartlara para ödülü yükleyecek. O kartlarla da gidip alış veriş yapabileceksiniz. Böylelikle hem geri dönüşümü arttıracağız hem de sizleri ödüllendirmiş olacağız. Ben bu vesile ile tekrar tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını bir kez daha kutluyorum” dedi.