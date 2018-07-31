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Şahine kürekle müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 12:28 | Son Güncelleme

 BODRUM'daki bir tarlaya beslenmek için gelen şahini, yılanı avlamaya çalıştığı sırada, kim olduğu öğrenilemeyen bir adam, başına kürekle vurarak öldürdü.

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'daki bir tarlaya beslenmek için gelen şahini, yılanı avlamaya çalıştığı sırada, kim olduğu öğrenilemeyen bir adam, başına kürekle vurarak öldürdü. O anlar, başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, görüntüler, büyük tepki topladı.

Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi'nde bir şahinin yılan avlanmak için tarlaya girdiğini gören bir kadın, bu anı kayıt altına almak istedi. Cep telefonuyla kayda giren kadın, bir süre sonra avlanmaya çalışan şahinin yılanla başı derde girince, "Anne gelsene yılan şahini sıkıyor" diyerek yanına çağırdı. Kadın çekime devam ederken, görüntülere, eli kürekli bir adam girdi. Kim olduğu öğrenilemeyen bu kişi, şahine vurmaya başladı. Adamın şahine vurmaya başlamasıyla görüntüyü çeken kadın, "Niye böyle bir şey yaptı ki" diyerek tepki verdi. Şahinin de yılanın da telef olduğu öğrenildi. Videonun yayılmasının ardından vatandaşlar, acımasızca şahine vuran adama tepki gösterdi, kim olduğu belirlenip hakkında yasal işlem yapılmasını istedi.

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