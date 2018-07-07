Sahipsiz atın market camını tekmelemesi kamerada

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da başıboş at, marketin kapısına dayandı. Market çalışanları kapıyı açmayınca sahipsiz at, camı tekmelemeye başladı. Çalışanların su ve simit vermesine rağmen kapıdan ayrılmayan atın direnişi, kameraya yansıdı.
Yıldıztepe Mahallesi Yeşilçam Caddesi'nde bulunan bir marketin kapısına başıboş at geldi. Sahipsiz at dakikalarca market önünde durdu. Market çalışanları atı uzaklaştıramadı. At, kapıyı tekmeledi. Market çalışanlarından Yakup Bulut, "At kardeş, içeriye almıyoruz, buraya hayvanlar giremez, kapalıyız" dedi ve ata, su ve simit verdi. Bu anlar market çalışanları tarafından saniye saniye görüntülendi.
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