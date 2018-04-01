HABER

"Sahra çölünün kadim sahipleri" İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 23:51 | Son Güncelleme

"Sahra çölünün kadim sahipleri" mavi giyinenler olarak bilinen Tuareg’lerin, Libya'daki önde gelen kabile şeyhleri İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - "Sahra çölünün kadim sahipleri" ve "mavi giyinenler" olarak bilinen Tuareg’lerin Libya'daki önde gelen kabile şeyhleri, İstanbul'a geldi.

Libya'nın başkenti Trablusgarp'tan gelen Libya'daki Tuareg Kabilesi Yüksek Meclis Başkanı Mevlaya Gideydi ve Tuareg Kabileleri Kültür Meclisi Başkanı Ebubekir El-Faqi'nin içinde bulunduğu 10 kişilik grubu taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.

Heyeti, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı yetkilileri karşıladı.

İHH yetkililerinden alınan bilgiye göre, görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen, "Sahra çölünün kadim sahipleri" ve "Mavi Giyinenler" olarak bilinen Tuaregler'in şeyhleri bir hafta Türkiye'de kalacak.

Afrika'daki 5 ülkede yaygın olarak yaşayan Tuaregler'in temsilcileri, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Afrika açılımına destek vermek amacıyla görüşmelerde bulunarak, memnuniyetlerini bildirecek.

Ankara'da ilk olarak Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve Cumburbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşecek olan heyet, resmi ve gayri resmi görüşmelerin ardından, İstanbul'da da kültürel etkinliklere katılacak.

Tarihçi yazar Fnayet Alkoni de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde, "Tuaregler ve İslam Kültür Medeniyetindeki Yeri" adlı bir konferans verecek.

-Tuaregler

Tuaregler olarak bilinen kabile, Libya'da Tavarıklar olarak tanınıyor. Libya, Nijer, Çad, Cezayir, Mali ve Burkina Faso gibi ülkelere yayılmış Sahra Çölü'nü kendilerine mesken edinmiş büyük bir kabile olarak biliniyor.

Kökenlerinin Endülüs Fatihi Tarık Bin Ziyad ile Amazikliler olduğu rivayet edilen Tuaregler, Libya'nın güneyi olan Fizan'da yaşayan en büyük 3 kabileden biri. Libya'da genel olarak Gadamis, Ubari, Sehbe, Gad gibi bölgelerde yoğun olarak bulunuyorlar. Resmi olmayan rakamlara göre, dünyadaki Tuareg sayısı 3,5 milyon kabul ediliyor. Tuareg halkının çoğunluğunun yoksul olduğu da biliniyor.

Tuaregler, Libya'da en son Tebu kabilesi ile çatışmış ve 2 yıl süren çatışmalar, Katar ve İtalya'nın girişimleriyle sona ermişti. Barış anlaşmalarını Tuaregler adına Ahmet Matku başkanlığındaki heyet imzalamıştı.

Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklamasıErdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması
Öz kızına kurşun yağdırdı! Öz kızına kurşun yağdırdı!
'Kürtler olmadan imkansız''Kürtler olmadan imkansız'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı Libya tuareg

En Çok Okunan Haberler

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Esad rejimi Türk vakfını vurdu!

Esad rejimi Türk vakfını vurdu!

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

İlginizi Çekebilir

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Pazartesi günü...

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Pazartesi günü...

Son dakika! Ülkü Tamer hayatını kaybetti

Son dakika! Ülkü Tamer hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ziyaretinde 'Bil Oğlum' türküsü seslendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ziyaretinde 'Bil Oğlum' türküsü seslendirildi

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.