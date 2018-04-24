Sahra’nın babaannesiyle konuşması izlenme rekoru kırıyor

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde 4 yaşındaki Sahra’nın il dışında olan babaannesiyle telefonda konuşurken çekilen görüntüsü sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.

Babaannesi ile konuşan Sahra Nida Vural izleyenleri hem hüzünlendirip hem de konuşması ile güldürüyor.