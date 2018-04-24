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Sahra’nın babaannesiyle konuşması izlenme rekoru kırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 17:17 | Son Güncelleme

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde 4 yaşındaki Sahra’nın il dışında olan babaannesiyle telefonda konuşurken çekilen görüntüsü sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.Babaannesi ile konuşan Sahra Nida Vural izleyenleri hem hüzünlendirip hem de konuşması ile güldürüyor.

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde 4 yaşındaki Sahra’nın il dışında olan babaannesiyle telefonda konuşurken çekilen görüntüsü sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.
Babaannesi ile konuşan Sahra Nida Vural izleyenleri hem hüzünlendirip hem de konuşması ile güldürüyor.

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