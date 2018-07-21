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Sahte altın için hırsızlık yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 14:41 | Son Güncelleme

Çekiçle kuyumcunun camını kıran saldırgan, gerçek olduğunu sandığı sahte altınları alıp kaçtı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de, elindeki çekiçle kuyumcunun camlarını kıran şüpheli, vitrinden sahte altınları alıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanın önüne gelen yüzü maskeli bir zanlı, elindeki çekiçle dükkanın camının bir bölümünü kırdı. Kırdığı yerden elini vitrine uzatan şüpheli, buradaki gerçek olduğunu sandığı sahte altınları avuçlayıp olay yerinden kaçtı.

Çekici dükkanın önünde bırakan şüpheli ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı, kuyumcu dükkanının güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde, siyah giyimli bir kişinin hızla kuyumcunun önüne doğru gelmesi ve elindeki çekiçle camı kırıp sahte altınları alıp kaçması görülüyor.

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