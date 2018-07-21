Sahte altın için hırsızlık yaptı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de, elindeki çekiçle kuyumcunun camlarını kıran şüpheli, vitrinden sahte altınları alıp kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanın önüne gelen yüzü maskeli bir zanlı, elindeki çekiçle dükkanın camının bir bölümünü kırdı. Kırdığı yerden elini vitrine uzatan şüpheli, buradaki gerçek olduğunu sandığı sahte altınları avuçlayıp olay yerinden kaçtı.
Çekici dükkanın önünde bırakan şüpheli ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay anı, kuyumcu dükkanının güvenlik kameralarına da yansıdı.
Görüntülerde, siyah giyimli bir kişinin hızla kuyumcunun önüne doğru gelmesi ve elindeki çekiçle camı kırıp sahte altınları alıp kaçması görülüyor.
Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması
OHAL Komisyonu'ndan 1560 iade kararı
Öz kızını istismar eden Fatih Oflaz'ın oğlu Türkiye’yi terk etti
İran'da çatışma: 11 ölü!
Tatil cennetinde dehşet! 4 erkek, turiste kabusu yaşattı
Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
Çok dikkatli olun! Onu bu hale neyin getirdiğine inanamayacaksınız
Yıllarca kandırılmışız! Aslında hiç göründüğü gibi değillermiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum