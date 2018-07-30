Sahte altınla dolandırıcılık

Bartın, Zonguldak, Karabük ve Bolu’da 12 dolandırıcılık olayında sahte altınlarla 555 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin, ev ve araçlarında yapılan aramada 29 sahte Reşat altını, 7 cep telefonu ile 8 SIM kart ele geçirildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çeşitli illerde dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelileri takibe alan ekipler, 4 şüpheliyi Bartın'da sahte altınları satmak istedikleri sırada suçüstü yakaladı.

Bu arada şüphelilerin, özellikle farklı illerde yaşayan ve daha önceden tanıdıkları kişilerle sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları, arazide bulduklarını söyledikleri altınları ucuz fiyata elden çıkarmak istediklerini söyleyerek planlı, sistemli ve organize şekilde çalıştıkları tespit edildi.

Sahte altınların fotoğraf ve görüntüsünü gönderip, inandırıcılık sağlayan şüphelilerin, hiyerarşik bir yapı içerisinde, süreklilik gösterecek planlı bir ortaklık ve paylaşım anlayışıyla benzer suçları işlemek amacıyla bir araya geldikleri de belirlendi.

Öte yandan zanlıların, hırsızlık, yağma, gasp ve kapkaç gibi suçlara karıştıkları öğrenildi.

