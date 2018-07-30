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Sahte altınla dolandırıcılık

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 18:05 | Son Güncelleme

Bartın merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, sahte altınla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı - Şüphelilerin, bu yolla 555 bin lira haksız kazanç sağladığı belirlendi

Bartın merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, tanıdıklarına sahte altın satarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bartın İl Jandarma ekipleri, sahte altınla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çeşitli illerde dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelileri takibe alan ekipler, 4 şüpheliyi Bartın'da sahte altınları satmak istedikleri sırada suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin, ifadesi doğrultusunda Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen operasyonda da 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın, Zonguldak, Karabük ve Bolu’da 12 dolandırıcılık olayında sahte altınlarla 555 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin, ev ve araçlarında yapılan aramada 29 sahte Reşat altını, 7 cep telefonu ile 8 SIM kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.A, M.C.A, H.Ç, S.M, U.K, F.E, M.S. ve T.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

- Tanıdıklarını dolandırmışlar

Bu arada şüphelilerin, özellikle farklı illerde yaşayan ve daha önceden tanıdıkları kişilerle sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları, arazide bulduklarını söyledikleri altınları ucuz fiyata elden çıkarmak istediklerini söyleyerek planlı, sistemli ve organize şekilde çalıştıkları tespit edildi.

Sahte altınların fotoğraf ve görüntüsünü gönderip, inandırıcılık sağlayan şüphelilerin, hiyerarşik bir yapı içerisinde, süreklilik gösterecek planlı bir ortaklık ve paylaşım anlayışıyla benzer suçları işlemek amacıyla bir araya geldikleri de belirlendi.

Öte yandan zanlıların, hırsızlık, yağma, gasp ve kapkaç gibi suçlara karıştıkları öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık operasyon sahte altın

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