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Sahte banka internet siteleri üzerinden dolandırıcılık

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 17:50 | Son Güncelleme

Kayseri'de bazı bankaların sahte internet sitesini oluşturdukları ve müşterilerin hesaplarından para transferi yaptıkları iddia edilen 17 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, bazı bankaların internet sitelerinin sahtesini yaparak, müşterilerin hesaplarından para transferi gerçekleştirdikleri ileri sürülen 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzeriden banka müşterilerini dolandıranlara yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, çeşitli bankalar adına sahte internet sitesi oluşturup, banka şubesine erişim sağlamaya çalışan müşterilerin şifre ve bilgilerini ele geçirip, para transferi yaptıkları hesapları boşaltan ve başkalarına ait banka hesap kartlarını topladıkları belirlenen şüpheliler, teknik ve fiziki takibe alındı.

Düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların banka müşterilerinin hesaplarından transfer ettikleri paraları başkalarının hesabına aktardıkları ve bankadan çektikleri paralarla lüks yaşam sürdükleri öğrenildi.

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