Sahte banka siteleri üzerinden dolandırıcılık

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bazı bankalar adına sahte internet siteleri oluşturup, buraya giren müşterilerden aldıkları hesap bilgilerini kullanarak, bu kişilerin hesaplarından para transfer ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çeşitli bankalar adına sahte internet sitesi oluşturup, banka şubesine erişim sağlamaya çalışan müşterilerin şifre ve hesap bilgilerini ele geçirerek para transferi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 7'si savcılık talimatıyla salıverildi.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 zanlı ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
İnternet üzerinden banka müşterilerini dolandıranlara yönelik çalışmalar kapsamında 17 Nisan'da düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlıların, banka müşterilerinin hesaplarından transfer ettikleri paralarla lüks yaşam sürdükleri öğrenilmişti.
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