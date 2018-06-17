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Sahte belgeyle iftira atan İzzet Aşkar gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 01:06 | Son Güncelleme

Sosyal medyada sahte belgelerle, "15 Temmuz darbe girişiminin gerçek olmadığı" yönünde ve darbeye karşı koyan vatandaşları aşağılar şekilde paylaşımlarda bulunduğu belirlenen kişi gözaltına alındı.

Sahte belgeyle iftira atan İzzet Aşkar gözaltına alındı

Sosyal medyada, "15 Temmuz darbe girişiminin gerçek olmadığı" yönünde ve darbeye karşı koyan vatandaşları aşağılar şekilde paylaşımlarda bulunduğu belirlenen kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetleri sırasında @izzet_askar isimli/rumuzlu twitter kullanıcısının, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin asılsız paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

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