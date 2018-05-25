Sahte çekle otobüs satın alan 3 kişi tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesinde satın aldıkları otobüsün ödemesini sahte çekle yapan 3 kişi tutuklandı.
Hikmet B. ve Mevlüt O, satmak istedikleri otobüs için internete ilan verdi.
Otobüsü satın almak için İstanbul'dan gelen Ümit E, Engin K. ve İsmail K, satıcılarla 46 bin 500 liraya anlaşarak ödemeyi çekle yaptı.
Hikmet B. ve Mevlüt O, çekin sahte olmasından şüphelenerek durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine çalışma yapan ve çekin sahte olduğunu tespit eden Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ümit E, Engin K. ve İsmail K'yi gözaltına aldı.
Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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