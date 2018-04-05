HABER

“Sahte Cennette ki Sessiz Çığlık” tiyatro oyunu Ereğli’ye geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 18:27 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Yeditepem Sanat Tiyatrosunun hazırlamış olduğu “Sahte Cennette ki Sessiz Çığlık “ isimli tiyatro oyununu Ereğli’ye getiriyor.Uyuşturucu bağımlılığı ve kullanımına karşı halkın bilinçlendirilmesi hedeflenerek hazırlanan oyun, oyunun yazılmasından sahnelenmesine kadar gelen süreçte Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) ve AMATEM Doktor kadrosu ile birlikte çalışılan özel bir oyun özelliği taşıyor.“Sahte Cennette ki Sessiz Çığlık” isimli oyun aynı zamanda psikolojik-pedagojik ve duygusal örgüsü kusursuz hale getirilerek (TUBİM) akademik desteğini almış ve onayından geçmiş tek gençlik oyunu unvanına sahip.Tiyatro oyunu 10 Nisan 2018 Salı günü saat: 15.00’de öğrenciler, saat 20.00 de yetişkinlere Atatürk Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gösterime sunulacak.

“Sahte Cennette ki Sessiz Çığlık” tiyatro oyunu Ereğli’ye geliyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Yeditepem Sanat Tiyatrosunun hazırlamış olduğu “Sahte Cennette ki Sessiz Çığlık “ isimli tiyatro oyununu Ereğli’ye getiriyor.
Uyuşturucu bağımlılığı ve kullanımına karşı halkın bilinçlendirilmesi hedeflenerek hazırlanan oyun, oyunun yazılmasından sahnelenmesine kadar gelen süreçte Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) ve AMATEM Doktor kadrosu ile birlikte çalışılan özel bir oyun özelliği taşıyor.
“Sahte Cennette ki Sessiz Çığlık” isimli oyun aynı zamanda psikolojik-pedagojik ve duygusal örgüsü kusursuz hale getirilerek (TUBİM) akademik desteğini almış ve onayından geçmiş tek gençlik oyunu unvanına sahip.
Tiyatro oyunu 10 Nisan 2018 Salı günü saat: 15.00’de öğrenciler, saat 20.00 de yetişkinlere Atatürk Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gösterime sunulacak.

Çeşme gemisinde can pazarı!Çeşme gemisinde can pazarı!
Afrin'de fotoğraf vermemeye çalışan ünlü! Afrin'de fotoğraf vermemeye çalışan ünlü!
AK Parti'den müthiş iddia!AK Parti'den müthiş iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
7 yıl önce sorulmuştu: Bu nasıl malzeme?

7 yıl önce sorulmuştu: Bu nasıl malzeme?

YÖK'ten o iddiaya jet cevap!

YÖK'ten o iddiaya jet cevap!

Yangından kaçış anı kamerada

Yangından kaçış anı kamerada

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde büyük yangın!

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde büyük yangın!

Dürüm can aldı! O anlar saniye saniye kamerada

Dürüm can aldı! O anlar saniye saniye kamerada

Diyarbakır'da fabrika yangını! Hastaneye kaldırıldılar

Diyarbakır'da fabrika yangını! Hastaneye kaldırıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.