“Sahte Cennette ki Sessiz Çığlık” tiyatro oyunu Ereğli’ye geliyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Yeditepem Sanat Tiyatrosunun hazırlamış olduğu “Sahte Cennette ki Sessiz Çığlık “ isimli tiyatro oyununu Ereğli’ye getiriyor.
Uyuşturucu bağımlılığı ve kullanımına karşı halkın bilinçlendirilmesi hedeflenerek hazırlanan oyun, oyunun yazılmasından sahnelenmesine kadar gelen süreçte Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) ve AMATEM Doktor kadrosu ile birlikte çalışılan özel bir oyun özelliği taşıyor.
“Sahte Cennette ki Sessiz Çığlık” isimli oyun aynı zamanda psikolojik-pedagojik ve duygusal örgüsü kusursuz hale getirilerek (TUBİM) akademik desteğini almış ve onayından geçmiş tek gençlik oyunu unvanına sahip.
Tiyatro oyunu 10 Nisan 2018 Salı günü saat: 15.00’de öğrenciler, saat 20.00 de yetişkinlere Atatürk Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gösterime sunulacak.
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