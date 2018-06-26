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"Sahte çürük raporu" davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 13:07 | Son Güncelleme

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Zeki Üçok'u, yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçundan 6 bin TL para cezasına çarptırdı - Heyet, diğer sanıklardan 4'ünü ise 10 ay ile 1 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırdı

İSTANBUL (AA) - Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un da aralarında bulunduğu 11 sanıklı "sahte çürük raporu" davası, yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yapılan yargılama sonucu karar bağlandı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, sanıklar Ahmet Zeki Üçok ve Erdem Kılıç ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Murat Tugay Tepe, Ahmet Zeki Üçok, Sibel Fatma Çarmıklı ve Murat Can Çarmıklı’nın Palmed Sağlık Hizmet Ticaret Şirketi’ne yönelik yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçu nedeniyle 2 yıldan 5’er yıla kadar hapislerini istedi.

Sanıklar Murat Tugay Tepe ve Erdem Kılıç’ın, mağdur Tolga İyitaş’a yönelik, askerlik problemini halletmek vaadiyle menfaat temin etmesi nedeniyle 1 yıldan 5’er yıla kadar cezalandırılmalarını talep eden savcı, diğer sanıklar ve bu sanıklar hakkındaki diğer suçlamaların düşürülmesini veya beraatlerine karar verilmesini istedi.

Sanık Ahmet Zeki Üçok söz alarak, mütalaanın cezalandırma talebi bölümü dışındaki kısmına diyeceği olmadığını belirterek, "Palmed firması yönüyle ise bu firmanın yetkilileri duruşmaya gelerek, benim kendileriyle bir temasım olmadığını mahkeme önünde bildirmişlerdir. Kaldı ki bu firmanın inşaat işlemleri soruşturma başladığında tamamlanmıştı. Bu nedenle bizden herhangi bir yardım istemeleri hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu suç yönüyle de beraatimi istiyorum. Ayrıca mahkeme önünde sanık Murat Tugay Tepe benim bilgim dışında savcı olmam sebebiyle ismimi kullandığını iddia edip benden özür dilemişti. Bu hususun dikkate alınmasını istiyorum. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmiyorum." dedi.

Duruşmaya katılan diğer sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlerini istediler.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Erdem Kılıç'ı, müşteki Turgut Tolga İyitaş’a karşı dolandırıcılık suçunu işlediğini sabit görerek, 10 ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık Murat Tugay Tepe'yi müşteki Turgut Tolga İyitaş’a karşı dolandırıcılık suçundan 10 ay hapis ve Palmed firmasına karşı yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçundan da 10 ay hapis olmak üzere, toplamda 1 yıl 8 ay hapis ve 160 TL adli para cezası ile cezalandırdı.

Heyet, sanık Ahmet Zeki Üçok’u, müşteki Palmed firmasına karşı yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçundan önce 1 yıl hapis ve 5 gün adli para cezasına mahkum etti. Sanığın yargılamadaki davranışlarını dikkate alarak cezayı 10 ay hapis ve 4 gün adli para cezasına indiren heyet, sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın suçun işleniş biçimi ve sanığın sosyal durumunu gözeterek, hapis cezasını 6 bin TL para cezasına çevirdi. Heyet cezayı ertelemezken, Üçok’un 6 Bin TL ‘yi 10 taksitte ödemesi kararlaştırıldı.

Sanıklar Sibel Fatma Çarmıklı, Murat Can Çarmıklı'yı, müşteki Palmed firmasına karşı yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçundan, 10'ar ay hapis ve 4'er gün adli para cezasına çarptıran heyet, bu sanıkların cezalarını erteleyerek, 5 yıl denetim süresine tabi tutulmalarına hükmetti.

Diğer sanıklar hakkındaki bazı suçlamaların düşürülmesine, bazı sanıkların ise tüm suçlardan beraatlerine hükmeden heyet, adli emanette bulunan evrak ve eşyaların dosyada delil olarak saklanmasını kararlaştırdı.
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- Davanın geçmişi

Kaldırılan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği savcılarından Hikmet Usta'nın hazırladığı ve kapatılan özel yetkili İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 8'i tutuklu 17 sanığın 1 ila 413 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması isteniyor.

Aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, oyuncu Engin Akyürek ve yapımcı İsmail Kılıçarslan'ın da bulunduğu 61 müştekinin yer aldığı iddianamede, sanıklar 60 eylemden sorumlu tutuluyor.

Ahmet Zeki Üçok'un "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 4 kez "nitelikli yağma", 54 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve "kamu görevini kötüye kullanma'' suçlarından toplam 129 ila 403 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, sanık Murat Tugay Tepe'nin, Üçok ile aynı suçların yanı sıra "fuhuş için aracılık ve yer temin etmek"ten toplam 134 ila 413 yıl arasında hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyor. Davayı 4 Nisan 2013'teki duruşmada karara bağlayan mahkeme, Üçok'u 9 yıl 7 ay ve Murat Tugay Tepe'yi de 142 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme, Sibel Fatma Çarmıklı ve oğlu Murat Can Çarmıklı'yı 2 yıl 6'şar ay, 6 sanığı da 4 yıl 2 ay ila 51 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına mahkum ederken, 6 sanığın beraatine hükmetmişti.

Davanın temyiz edildiği Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 8 Ekim 2015'te Üçok ve Tepe'nin de aralarında bulunduğu 11 sanıkla ilgili verilen hükümleri hem esas hem de usul yönünden bozarken, diğer 6 sanığın beraatini onamıştı.

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"Sahte çürük raporu" davası

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