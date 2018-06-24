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Sahte oy pusulasıyla oy kullanma girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 15:11 | Son Güncelleme

Ağrı'da sahte oy pusulasıyla oy kullanmaya çalışan 3 kişi ile pusulaları saklamaları yönünde yönlendirme yapan HDP müşahidi hakkında yasal işlem başlatıldı

Ağrı'da sahte oy pusulasıyla oy kullanmaya çalışan üç kişi ile pusulaları saklamaları yönlendirmesi yapan HDP müşahidi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için kentteki 100. Yıl İsmet Ömeroğlu İlkokulunda oy kullanmaya gelen üç kişi hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu üç kişiden sahte oy pusulası ele geçirildiğine işaret edilerek şu bilgiler paylaşıldı:

"Şahısların önceden temin edip yanlarında getirmiş oldukları, muhtemelen internet çıktısı olduğu düşünülen ve önceden parti ile cumhurbaşkanlığı tercih bölümleri mühürlenmiş, seçim kurulu mührü bulunmayan sahte pusula ile oy kullanma teşebbüsünde bulunduğu tespit edilmiştir. Sahte oy pusulasıyla oy kullanmaya teşebbüs eden şahsı HDP müşahidinin sahte pusulayı kimse görmeden cebine koyması şeklinde yönlendirdiği ve uyarıda bulunduğu tespit edilmiş olup şahıslarla ilgili işlem başlatılmıştır."

Kentte HDP müşahidi dışında yakalanan üç kişiden birinin sahte oy pusulasıyla oy kullanmaya çalıştığı, diğer iki kişinin ise bu zanlı ile hareket ettiği belirtildi.

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Ağrı sahte oy pusulası

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