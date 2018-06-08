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Sahte parayla dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 13:10 | Son Güncelleme

Avcılar'da satın almak istediği daire için sahte dolarla ödeme yaptığı müteahhitten kur farkı olarak da 78 bin lira alıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da satın almak istediği daire için sahte dolarla ödeme yaptığı müteahhitten kur farkı olarak da 78 bin lira alıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Fildişi Sahili vatandaşı Moustafa İbrahim (39) Cihangir Mahallesi'ndeki satılık bir daireyi almak için müteahhit Vahit T. ile irtibata geçti.

Müteahhitle birlikte daireye bakan İbrahim, daireyi beğendiğini ve satın almak istediğini söyledi. İkili yapılan pazarlık sonucu dairenin 750 bin liraya satılması için anlaştı.

İbrahim, ödemeyi dolar üzerinden yapacağını söyleyip yanındaki çantada bulunan 180 bin doları müteahhit Vahit T.'ye verdi. İbrahim, kur farkı olarak da müteahhitten 78 bin lira para alarak daireden ayrıldı.

Olaydan 15 gün sonra dolarların sahte olduğunu anlayan müteahhit, durumu polise bildirdi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis, müteahhit Vahit T'den şüpheli Fildişi Sahili Cumhuriyeti vatandaşı İbrahim ile buluşmasını istedi. Avcılar metrobüs durağına buluşmaya gelen şüpheli İbrahim, polislerce gözaltına alındı.

Fildişi Sahili vatandaşı İbrahim'in müteahhide verdiği çantayı inceleyen ekipler, çok sayıda sahte dolar banknotu ile toz kimyasal maddeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Avcılar dolandırıcılık Fildişi Sahili Fildişi Sahili Cumhuriyeti Moustafa İbrahim müteahhit

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