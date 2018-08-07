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SAHTE PASAPORT VE  EVRAK OPERASYONU KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 11:55 | Son Güncelleme

  Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA  İstanbul'da bazı terör örgütü mensupları ile kaçak yollarla yurda giren kişilere sahte pasaport ve  evrak düzenleyen bir kişi yakalandı.

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA
İstanbul'da bazı terör örgütü mensupları ile kaçak yollarla yurda giren kişilere sahte pasaport ve evrak düzenleyen bir kişi yakalandı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren göçmenler ile bazı terör örgütleri üyelerine sahte pasaport ve evrak temin eden bir şüpheliyi takibe aldı. 2 Ağustos günü Avcılar'da bir adres giren ekipler, 7 ayrı suçtan aranan Erkan Ç'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada, yabancı ülkelere ait sahte 10 pasaport, 254 nüfus cüzdanı, 360 sürücü belgesi, 8 diploma, 7 tapu senedi, 2 ikamet izini, 1 adet pompalı tüfek ve çok sayıda sahte belge yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde evin içine giren polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, evde yaptığı aramalarda sahte evrak hazırlamakta kullanılan malzemeler gözüküyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Ç. tutuklandı.

Görüntü Dökümü
-Ele geçirilen evraklardan görüntü
-Ele geçirilen sahte pasaport ve kimlikler
-Laptop ve baskı aletleri
-Pompalı tüfek
-Polis kamerasından baskın anı

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