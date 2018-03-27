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SAHTE POLİSLER EV SAHİBİNİ BAĞLADIKTAN SONRA KÖPEĞİNİ ÇALDILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 15:01 | Son Güncelleme

* Şüphelilerin çaldıkları köpekle binadan çıkışı güvenlik kameralarına yansıdı.  Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA Esenyurt'ta kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, ev sahibini koli bandıyla bağlayıp 2 bin lira ve köpeğini çaldı.

* Şüphelilerin çaldıkları köpekle binadan çıkışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA
Esenyurt'ta kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, ev sahibini koli bandıyla bağlayıp 2 bin lira ve köpeğini çaldı. Şüphelilerden biri polis operasyonuyla yakalandı.
Olay, 12 Mart'ta Esenyurt'ta meydana geldi. İ.E. ile yanında bulunan şüpheli, polis olduğunu söyleyerek Ö.U.'nun yaşadığı daireye girdi.
Şüpheliler 70 yaşındaki Ö.U.'nun silah tehdidiyle elini, kolunu koli bandıyla bağladı. İ.E. ile yanındaki kişi daha sonra 2 bin lira ve Paşa isimli Pekinez cinsi köpeği alarak kayıplara karıştı. 2 şüphelinin köpekle binadan çıkışı ve otomobillerine binişi çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

BANTLARDAN KURTULUP POLİSİ ARADI
Ö.U. uzun uğraşları sonucu bantlardan kurtuldu ve durumu polise bildirdi. Polis şüphelilerin peşine düştü. Dün de İ.E. Arnavutköy'de çaldığı köpekle birlikte yakalandı. Paşa isimli köpek sahibine teslim edildi.

89 SUÇ KAYDI VAR
89 suç kaydının olduğu belirtilen İ.E. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Polis diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:
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GÜVENLİK KAMERASI
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-Şüphelilerin binaya gelişi
-Şüphelilerin köpekle binadan çıkışı
-Şüphelilerin otomobile binip uzaklaşması

AKTÜEL GÖRÜNTÜ
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-Şüphelinin emniyetten çıkışı

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