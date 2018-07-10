Sahte sağlık raporu operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 5 ilde sahte evrak tanzim ederek sağlık raporu aldığı belirlenen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 23 kişi yakalandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, sahte evrak tanzim ederek para karşılığında heyet ve engelli raporu aldığı değerlendirilen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 23 kişi, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda sağlık kurulu raporu, doktor kaşeleri, ilaç rapor çıktıları, 2 tabanca ile 1 av tüfeği ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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