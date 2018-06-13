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Sahte tıp profesörü gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 20:15 | Son Güncelleme

Şüphelinin, lise mezunu olduğu halde kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunu, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Prof. Dr. C.T. olarak tanıtıp haksız kazanç elde ettiği ileri sürüldü

İSTANBUL (AA) - Lise mezunu olduğu halde kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunu, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Prof. Dr. C.T. olarak tanıtarak hastaları yanlış bilgilendirdiği ve haksız kazanç elde ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini tıp profesörü olarak tanıtan, birçok televizyon programıyla üniversite seminerine katılan, tıp öğrencilerine ders veren C.T'nin tıp doktoru olmadığı ve mevcut yöntemle dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Lise mezunu olmasına rağmen kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunu, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Prof. Dr. olarak tanıttığı belirlenen C.T'nin ayrıca, "1985-1986 yıllarında Almanya Hamburg Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gördüğü, ABD’de beyin tümörleri üzerinde ihtisas yaptığı, 10 binin üzerinde beyin tümörü ameliyatını başarılı şekilde gerçekleştirdiği, 2006-2009 arası aktif çalışmaları olduğu, 2009 sonrası sadece misafir hoca olarak ameliyatlara iştirak ettiği, şimdiye dek hiçbir hastasının hayatını kaybetmediği" şeklinde tanıtımının yapıldığı tespit edildi.

Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, insan sağlığı ve beyin tümörleri hakkında yanlış bilgilendirme yaptığı ve kendisine ulaşan kanser hastalarının ultrason ve tahlil sonuçlarına ücret karşılığı bakarak haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen C.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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profesör sahte tıp doktoru

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