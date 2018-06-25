Sahte yüzbaşı tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kendisini Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli yüzbaşı olarak tanıtan, çeşitli suçlardan aranan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükköy Mahallesi'nde kendisini esnafa ve çevresine Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli yüzbaşı olarak tanıtan M.C'nin durumundan şüphelenen jandarma ekipleri çalışma başlattı.

"Hırsızlık ve özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla arandığı belirlenen M.C'nin evinde yapılan aramada tabanca, komando bıçağı ve askeri kamuflaj ele geçirildi.

M.C, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

